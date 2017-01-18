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Николай Валуев: Каждый спортсмен так или иначе будет смотреть, осуждает общество переход под нейтральный флаг или нет

Источник:  Лента.РуКомментарии

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев прокомментировал решение чемпиона мира 2015 года в барьерном беге на 110 метров Сергея Шубенкова выступать на международных турнирах под нейтральным флагом.

- Каждый спортсмен так или иначе будет смотреть, осуждает общество переход под нейтральный флаг или нет, мониторить ситуацию. Но самая главная опасность во всем этом - моральная неустойчивость возможных последователей Шубенкова, - передает слова Валуева «Лента.Ру».

Напомним, Шубенков сообщил, что принял решение об участии в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Добавим, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) по-прежнему не восстановлена в правах после череды допинговых скандалов. Сергей Шубенков из-за этого был вынужден пропустить Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро, хотя за всю карьеру он не сдал ни одной положительной пробы.Ранее сообщалось, что российские легкоатлеты могут подавать в IAAF индивидуальные заявки на участие в международных стартах и, в случае их удовлетворения, они смогут выступать под нейтральным флагом.

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