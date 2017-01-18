ФИФА: «Сент-Этьен» не обращался по поводу трансфера за Молло
ФИФА ответила на запрос «Советского спорта» об обращении французского «Сент-Этьена» в организацию по поводу денежной компенсации за трансфер Йоана Молло.
- На момент написания сообщения, у служб ФИФА не было контактов относительно этого дела, - ответил представитель ФИФА вечером 18 января.
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Напомним, председатель правления «Сент-Этьена» Ролан Ромейе рассказал, что за Молло «Зенит» заплатил 500 тысяч евро, половину из которых получит французский клуб.
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27-летний нападающий Йоан Молло 10 января стал игроком «Зенита». Предыдущим клубом француза были «Крылья Советов». Контракт полузащитника с сине-бело-голубыми рассчитан на 3,5 года.
В сезоне-2016/17 игрок провел 13 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи. В «Крылья» Молло перешел летом 2016 года, его контракт с самарцами действовал до 30 июня 2019 года. По данным Trasnfermarkt.de, трансферная стоимость француза составляет 3,5 миллиона евро.