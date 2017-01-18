Марио Фернандес: Увидел снег в Испании и подумал, не в Ватутинках ли я

В испанском Кампоаморе, где проводит свой сбор московский ЦСКА, выпал снег. Защитник армейцев Марио Фернандес рассказал о том, какое впечатление это произвело на него.

- О чем ты подумал сегодня, проснувшись и выглянув в окно?

— «Где я? В Ватутинках?» (смеется). В первый раз за всё время, что я с командой, здесь выпал такой снег. Это очень странно видеть, хотя у нас в команде большинство ребят и привыкли к холодам. А вот работники гостиницы, местный персонал с удовольствием делали фотографии на фоне сугробов, видно было, что для них это событие.

— Мы видели перед тренировкой Витиньо — казалось, он был очень удивлен случившимся.

— Да он уже тоже давно привык к снегу. Просто не ожидал увидеть его здесь, в Испании, - цитирует Фернандеса официальный сайт клуба.

В текущем сезоне 24-лентий Марио Фернандес провел 23 матча за ЦСКА, в его активе три голевые передачи.