Леонид Кучук: Не считаю, что «Сталь» - это шаг назад

Белорусский тренер Леонид Кучук, подписавший контракт на 1,5 года с украинской «Сталью», рассказал о мотивах своего решения.

- Переговоры шли не одну неделю, но решение было принято в течение одного дня, - сказал специалист. - Я спрашивал точку зрения близких мне людей, в первую очередь - супруги и сына. С президентом «Стали» Варданом Исраеляном мы были знакомы и раньше, и в том, что я принял решение возглавить клуб, большая его заслуга. Перед тем как ударить по рукам, мы долго общались с ним о философии клуба, развитии команды. Для меня это очень важные аспекты.

- Не будем лукавить, «Сталь» - шаг назад по сравнению с вашими прежними командами: «Арсеналом», «Локомотивом», «Кубанью». Почему на него решились?

- Я не считаю, что сделал шаг назад. Работать в чемпионате Украины престижно. И вообще, мое жизненное кредо по Высоцкому: «Ввязаться в драку, а там посмотрим». Я никогда не боялся новых вызовов.