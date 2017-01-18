Марио Фернандес: Получаю удовольствие от совместной работы с Гончаренко
Защитник армейцев
Марио Фернандес рассказал о том, как ему работается на сборе с новым главным
тренером Виктором Гончаренко.
— Конечно, ведь у каждого главного тренера своё
видение по каждому вопросу, от глобальных до мелочей. Могу сказать, что мы
поняли новые требования и выполняем их, всё идёт по плану. Виктор Михайлович
уже работал в ЦСКА, у нас было время сойтись с ним поближе, получше узнать его.
Это великолепный человек и замечательный специалист, я получаю удовольствие от
совместной работы. Наверное, сейчас еще не время долго говорить о том, что
поменялось — рисунок игры будет ясен к концу сборов, - цитирует Фернандеса
официальный сайт ЦСКА.
В
текущем сезоне 24-лентий Марио Фернандес провел 23 матча за ЦСКА, в его активе
три голевые передачи.