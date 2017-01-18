Марио Фернандес: Получаю удовольствие от совместной работы с Гончаренко

Защитник армейцев Марио Фернандес рассказал о том, как ему работается на сборе с новым главным тренером Виктором Гончаренко.

— Заметны изменения в тренировочном процессе с приходом Виктора Гончаренко?

— Конечно, ведь у каждого главного тренера своё видение по каждому вопросу, от глобальных до мелочей. Могу сказать, что мы поняли новые требования и выполняем их, всё идёт по плану. Виктор Михайлович уже работал в ЦСКА, у нас было время сойтись с ним поближе, получше узнать его. Это великолепный человек и замечательный специалист, я получаю удовольствие от совместной работы. Наверное, сейчас еще не время долго говорить о том, что поменялось — рисунок игры будет ясен к концу сборов, - цитирует Фернандеса официальный сайт ЦСКА.

В текущем сезоне 24-лентий Марио Фернандес провел 23 матча за ЦСКА, в его активе три голевые передачи.