Юрий Гаврилов: «Спартак» лидирует потому, что сдали конкуренты
Экс-полузащитник «Спартака»
Юрий Гаврилов – о том, за счет чего «Спартак» лидирует в РФПЛ.
- Игра «Спартака» в защите стала надежнее?
- Не сказал бы, -
говорит Гаврилов. - Вот посмотрел я как «Спартак» 0:4 «Крыльям» влетел. Не
может команда, претендующая на первое место, так проигрывать. Ну один-два мяча
еще можно понять, но когда четыре… Это говорит о том, что в команде не все в
порядке.
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Почему тогда «Спартак» лидирует? Потому что конкуренты сдали?
- Да. ЦСКА – не тот,
«Зенит» - тоже. Преследователи тоже никак не могут подняться – пыхтят, пыхтят,
а потом провал. У многих наших команда нет стабильности. Плюс ко всему эти
шараханья в составе: сегодня Жано играет, завтра почему-то нет. Состав должен
быть наигран. В наше время играли одни и те же, ну, может, менялась одна
позиция из-за чьей-то травмы.