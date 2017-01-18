Юрий Гаврилов: «Спартак» лидирует потому, что сдали конкуренты

Экс-полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов – о том, за счет чего «Спартак» лидирует в РФПЛ.

- Игра «Спартака» в защите стала надежнее?

- Не сказал бы, - говорит Гаврилов. - Вот посмотрел я как «Спартак» 0:4 «Крыльям» влетел. Не может команда, претендующая на первое место, так проигрывать. Ну один-два мяча еще можно понять, но когда четыре… Это говорит о том, что в команде не все в порядке.

- Почему тогда «Спартак» лидирует? Потому что конкуренты сдали?

- Да. ЦСКА – не тот, «Зенит» - тоже. Преследователи тоже никак не могут подняться – пыхтят, пыхтят, а потом провал. У многих наших команда нет стабильности. Плюс ко всему эти шараханья в составе: сегодня Жано играет, завтра почему-то нет. Состав должен быть наигран. В наше время играли одни и те же, ну, может, менялась одна позиция из-за чьей-то травмы.