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«Авангард» обыграл «Магнитку»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Магниторский «Металлург» дома уступил «Авангарду» (3:5) в регулярном чемпионате КХЛ.

У хозяев льда отличились Евгений Тимкин, Ярослав Косов и Данис Зарипов, у гостей - Максим Пестушко, Артур Лаута, Илья Михеев, Дэвид Бут и Николай Лемтюгов.

Уральский клуб по-прежнему лидирует в Восточной конференции, сибирская команда идет в ней второй.

В четверг соперники встретятся в Магнитогорске вновь.

Матч

Металлург Мг - Авангард - 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)

Голы:

Пестушко (Медведев, Зубов), 8:04 (0:1). Тимкин (Филиппи), 13:24 (1:1). Лаута (Медведев, Григорьев), 22:19 (1:2). Косов (Сёмин, Дронов), 27:31 (2:2). Михеев (Медведев), 41:08 (2:3). Бурдасов (Кучерявенко), 41:44 (2:4). Зарипов (Мозякин, Антипин), 51:55 (3:4). Лемтюгов 59:44 (3:5).

Место и дата

18 января 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

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