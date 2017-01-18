«Авангард» обыграл «Магнитку»
Магниторский «Металлург» дома уступил «Авангарду» (3:5) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда отличились Евгений Тимкин, Ярослав Косов и Данис Зарипов, у гостей - Максим Пестушко, Артур Лаута, Илья Михеев, Дэвид Бут и Николай Лемтюгов.
Уральский клуб по-прежнему лидирует в Восточной конференции, сибирская команда идет в ней второй.
В четверг соперники встретятся в Магнитогорске вновь.
Матч
Металлург Мг - Авангард - 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)
Голы:
Пестушко (Медведев, Зубов), 8:04 (0:1). Тимкин (Филиппи), 13:24 (1:1). Лаута (Медведев, Григорьев), 22:19 (1:2). Косов (Сёмин, Дронов), 27:31 (2:2). Михеев (Медведев), 41:08 (2:3). Бурдасов (Кучерявенко), 41:44 (2:4). Зарипов (Мозякин, Антипин), 51:55 (3:4). Лемтюгов 59:44 (3:5).
Место и дата
18 января 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция