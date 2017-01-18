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Турниры DreamHack и ESL в 2017 году будут транслироваться в виртуальной реальности

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Организации DreamHack и ESL заключили партнерство с платформой Sliver.tv, которая позволит транслировать турниры в 2017 году в формате виртуальной реальности.

Ближайшим турниром станет IEM Katowice 2017. На чемпионате пройдут соревнования по Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends и StarCraft II.  

Трансляции можно просматривать через веб-сайт, на мобильном устройстве или гарнитуре VR. Поклонники по всему миру могут загрузить и установить приложение SLIVER.tv на Android, IOS, Samsung GearVR, Oculus Rift и HTC Vive, чтобы смотреть турнир в формате «Панорама-360» или с помощью «Google Cardboard».

Напомним, что ESL One New York 2016 стал первым киберспортивным событием, транслируемым в виртуальной реальности. Позже на чемпионате IEM Oakland также была применена эта технология.

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