Турниры DreamHack и ESL в 2017 году будут транслироваться в виртуальной реальности

Организации DreamHack и ESL заключили партнерство с платформой Sliver.tv, которая позволит транслировать турниры в 2017 году в формате виртуальной реальности.



Ближайшим турниром станет IEM Katowice 2017. На чемпионате пройдут соревнования по Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends и StarCraft II.

Трансляции можно просматривать через веб-сайт, на мобильном устройстве или гарнитуре VR. Поклонники по всему миру могут загрузить и установить приложение SLIVER.tv на Android, IOS, Samsung GearVR, Oculus Rift и HTC Vive, чтобы смотреть турнир в формате «Панорама-360» или с помощью «Google Cardboard».

Напомним, что ESL One New York 2016 стал первым киберспортивным событием, транслируемым в виртуальной реальности. Позже на чемпионате IEM Oakland также была применена эта технология.