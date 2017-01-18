Айрат Мардеев: Во время «Дакара» мы не ждем помощи от конкурентов, А остальным помогать надо

Российский гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев, занявший пятое место в итоговом общем зачете «Дакара-2017», рассказал о взаимоотношениях гонщиков во время ралли-рейдов

- Естественно топовые конкуренты, которые борются за места, никогда не остановятся, чтобы помочь, да мы и не ждем от них этого. Как и они не ждут помощи от нас в таком случае. Тут идет борьба за места. А в остальных случаях безусловно помощь должна оказываться. Если бы мы увидели девушку, которая не может поднять свой мотоцикл, то мы, конечно же, остановились помочь. А вот то, что мимо Анастасии Нифонтовой проезжали и не помогали – это, я считаю неправильно абсолютно. Это не по-человечески как-то.



Напомним, что российская мотогонщица Анастасия Нифонтова на предпоследнем этапе ралли-рейда попала в аварию и не могла своими силами поднять гоночный байк, чтобы продолжить соревнования. Она просила о помощи других участников «Дакара», но остановился помочь только француз Грегори Мора.

Ралли-рейд «Дакар-2017» проходил со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Сразу в двух классах чемпионами стали российские гонщики: Сергей Карякин выиграл соревнования на квадроциклах, а в общем зачете в классе грузовиков первые два места заняли два российских экипажа (Эдуарда Николаева и Дмитрия Сотникова), представляющие команду «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.

















