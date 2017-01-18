Вышел рэп-клип Майка Тайсона (видео)
Знаменитый американский боксер, бывший чемпион мира Майк Тайсон в своем канале на Youtube опубликовал клип на собственную песню. Она называется If You Show Up.
Композицию Тайсон исполнял вместе с
американским рэпером Крисом Брауном. Сами исполнители в клипе не показаны – там
лишь женщины в откровенных нарядах.
Крис Браун намерен провести боксерский поединок против другого рэпера Солджа Боя, которого к поединку готовит Флойд Мэйвезер. Брауна же тренирует Тайсон.
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