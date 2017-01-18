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Мемориал Гранаткина. Черчесов присутствует на матче Россия - Санкт-Петербург

Игорь Сарычев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов присутствует на полуфинальном матче Мемориала Гранаткина между Россией и Санкт-Петербургом.

Победитель матча в финале встретится со сборной Казахстана, которая ранее обыграла Грецию (2:1).

Отметим, 19 января в Петербурге пройдет презентация логотипа города для Евро-2020. 

Напомним, 29-й международный турнир Мемориал Гранаткина проходит в Санкт-Петербурге с 8 по 21 января. В турнире принимают участие 16 команд, составленные из игроков 1999 года рождения и младше. 

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