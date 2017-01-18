В марте WADA изучит информацию по поводу выбора Тюмени хозяином ЧМ-2021 по биатлону

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в марте нынешнего года будет рассматривать вопрос присуждения Тюмени права провести чемпионат мира по биатлону в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Пару недель назад IBU обратилась в WADA с просьбой продлить дедлайн для дачи объяснений по поводу присуждения Тюмени права провести ЧМ-2021 в свете предстоящего внеочередного заседания исполкома организации.

Всемирное антидопинговое агентство ответило, что формально продлить этот срок не может, отметив, тем не менее, что следующее заседание независимого комитета, надзирающего за соблюдением кодекса WADA, пройдет в марте, и всю документацию и информацию, представленную IBU до него, передадут в этот комитет для оценки и обсуждения», - цитирует пресс-службу WADA «Р-Спорт».

Напомним, 22 декабря на основании расследования в отношении биатлонистов, упомянутых в докладе Ричарда Макларена, Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил двух участников Олимпийских игр в Сочи, чьи имена не называются, а также отобрал у России этап Кубка мира в Тюмени.