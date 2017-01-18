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«Челси» и «Ливерпуль» вступили в борьбу за 19-летнего полузащитника «Генка»

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Челси» и «Ливерпуль» пополнили список клубов, претендующих на крайнего атакующего полузащитника бельгийского «Генка» Леона Бейли, сообщает The Mail.

19-летний уроженец Ямайки считается одним из самых многообещающих молодых футболистов Европы. В этом сезоне он в 24 матчах чемпионата Бельгии забил шесть голов. Бейли является выпускником футбольной академии «Генка», откуда вышли хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне и вратарь «Челси» Тибо Куртуа.

Вероятнее всего, он сменит команду летом, но не исключено, что это произойдет в ближайшее время. Ранее сообщалось об интересе к Бейли со стороны «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Эвертона», «Ромы» и «Байера».

По данным британской прессы, сумма трансфера игрока может составить 20 миллионов фунтов стерлингов. 

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