Непомнящий согласился стать директором департамента сборных команд РФС
Российский тренер Валерий Непомнящий принял
предложение стать директором департамента сборных команд РФС. Об этом сообщил
сам специалист.
«Предложение на должность
директора департамента сборных команд РФС поступило в начале декабря, но пока
вопрос в стадии решения. Дал ли я согласие? Да, конечно», - цитирует
Непомнящего «Р-Спорт».
Последним клубом, где
работал Валерий Непомнящий, была «Томь». 73-летний специалист также известен по работе со сборной Камерун,
китайскими клубами.мь». 73-летний специалист также известен по работе со сборной Камерун,
китайскими клубами.
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