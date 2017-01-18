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Непомнящий согласился стать директором департамента сборных команд РФС

Источник:  Р-СпортКомментарии

Российский тренер Валерий Непомнящий принял предложение стать директором департамента сборных команд РФС. Об этом сообщил сам специалист.

«Предложение на должность директора департамента сборных команд РФС поступило в начале декабря, но пока вопрос в стадии решения. Дал ли я согласие? Да, конечно», - цитирует Непомнящего «Р-Спорт».

Последним клубом, где работал Валерий Непомнящий, была «Томь». 73-летний специалист  также известен по работе со сборной Камерун, китайскими клубами.мь». 73-летний специалист  также известен по работе со сборной Камерун, китайскими клубами. 

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