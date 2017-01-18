Федор Канарейкин: «Авангарду» удались стартовые отрезки периодов
Главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин прокомментировал игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского «Металлурга».
– Хорошая игра получилась сегодня. Мы хорошо вошли в матч, начали игру, нам удались первые десять минут – была хорошая активность. Потом два удаления последовали и следующие десять минут уже «Металлург» играл лучше нас. Нашей команде в целом удались стартовые отрезки периодов. По самоотдаче была игра хорошая. Поздравляю свой коллектив с сегодняшней победой. Завтра вновь будем работать, - передает слова Канарейкина официальный сайт магнитогорской команды.
Напомним, что «Металлург» дома уступил «Авангарду» (3:5) в регулярном чемпионате КХЛ.
Матч
Металлург Мг - Авангард - 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)
Голы:
Пестушко (Медведев, Зубов), 8:04 (0:1). Тимкин (Филиппи), 13:24 (1:1). Лаута (Медведев, Григорьев), 22:19 (1:2). Косов (Сёмин, Дронов), 27:31 (2:2). Михеев (Медведев), 41:08 (2:3). Бурдасов (Кучерявенко), 41:44 (2:4). Зарипов (Мозякин, Антипин), 51:55 (3:4). Лемтюгов 59:44 (3:5).
Место и дата
18 января 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция