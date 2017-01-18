«Чезена» выбила «Сассуоло» из Кубка Италии
«Сассуоло» дома уступил выступающей в серии В «Чезене» (1:2) в 1/8 финала Кубка Италии.
Счет на 4-й минуте открыл полузащитник хозяев поля Лоренцо Пеллегрини.
В конце встречи Камилло Чано с пенальти восстановил равенство, а через несколько минут Карим Лариби принес гостям победу.
В четвертьфинале турнира «Чезена» сыграет в победителем пары «Рома» - «Сампдория», которые встретятся 1 февраля.
Матч
Голы
Пеллегрини 4 (1:0). Чано 81 (1:1 - пен.). Лариби 84 (1:2).
Состав
Сассуоло: Пеголо, Адьяпонг, Антей, Делль'Орко, Ачерби, Пеллегрини (Маццители, 84), Данкан, Сенси, Политано (Риччи, 76), Йемелло (Дефрель, 68), Рагуза
Чезена: Агацци, Пертиконе, Бальцано, Ренцетти, Риджоне, Лиджи, Кинелли (Скьявоне, 73), Родригес (Кокко, 58), Витале (Гарритано, 59), Лариби, Чано
Предупреждения:
Делль'Орко, 45; Антей, 58 - Лиджи, 27; Пертиконе, 90; Кокко, 90
Место и дата
18 января 19:30, Стадио Читта дель Триколоре, Онлайн-трансляция