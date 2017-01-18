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«Чезена» выбила «Сассуоло» из Кубка Италии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Сассуоло» дома уступил выступающей в серии В «Чезене» (1:2) в 1/8 финала Кубка Италии.

Счет на 4-й минуте открыл полузащитник хозяев поля Лоренцо Пеллегрини.

В конце встречи Камилло Чано с пенальти восстановил равенство, а через несколько минут Карим Лариби принес гостям победу. 

В четвертьфинале турнира «Чезена» сыграет в победителем пары «Рома» - «Сампдория», которые встретятся 1 февраля.

Матч

Сассуоло - Чезена - 1:2 (1:0)

Голы

Пеллегрини 4 (1:0). Чано 81 (1:1 - пен.). Лариби 84 (1:2).

Состав

Сассуоло: Пеголо, Адьяпонг, Антей, Делль'Орко, Ачерби, Пеллегрини (Маццители, 84), Данкан, Сенси, Политано (Риччи, 76), Йемелло (Дефрель, 68), Рагуза

Чезена: Агацци, Пертиконе, Бальцано, Ренцетти, Риджоне, Лиджи, Кинелли (Скьявоне, 73), Родригес (Кокко, 58), Витале (Гарритано, 59), Лариби, Чано

Предупреждения:

Делль'Орко, 45; Антей, 58 - Лиджи, 27; Пертиконе, 90; Кокко, 90

Место и дата

18 января 19:30, Стадио Читта дель Триколоре, Онлайн-трансляция

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