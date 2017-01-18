«Чезена» выбила «Сассуоло» из Кубка Италии

Кубок Италии. 1/8 финала. «Сассуоло» - «Чезена», «Лацио» - «Дженоа» и другие матчи. Онлайн

Кубок Италии. 1/8 финала. «Сассуоло» - «Чезена», «Лацио» - «Дженоа» и другие матчи. Онлайн Результаты матчей 1/8 финала Кубка Италии.