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«Вест Хэм» предлагает Антонио новый контракт с повышением зарплаты

Источник:  The GuardianКомментарии

«Вест Хэм» намерен продлить контракт с полузащитником Майком Антонио. Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует The Guardian, клуб предлагает футболисту новый контракт на 5,5 лет. Его зарплата при этом составит 70 000 фунтов в неделю. Нынешний контракт истекает летом 2020 года. Ранее сообщалось, что интерес к футболисту проявляет «Челси».

В текущем сезоне 26-летний Майк Антонио провел 28 матчей за «Вест Хэм» и забил восемь мячей при  четырех голевых передачах.

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