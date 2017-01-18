«Вест Хэм» предлагает Антонио новый контракт с повышением зарплаты
«Вест Хэм» намерен продлить контракт с
полузащитником Майком Антонио. Об этом сообщают британские СМИ.
Как информирует The Guardian, клуб
предлагает футболисту новый контракт на 5,5 лет. Его зарплата при этом составит
70 000 фунтов в неделю. Нынешний контракт истекает летом 2020 года. Ранее
сообщалось, что интерес к футболисту проявляет «Челси».
В текущем сезоне 26-летний Майк Антонио провел
28 матчей за «Вест Хэм» и забил восемь мячей при четырех голевых передачах.
Девич перешел в «Ростов». Таблица трансферов РФПЛ
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически