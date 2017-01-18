Защитник СКА Херсли выбыл на месяц

Защитник СКА Патрик Херсли получил травму и восстановится не раньше середины февраля, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

30-летний швед получил травму колена 9 января в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (3:2 Б.). , который прошел 9 января.

По информации источника, в ближайшее время Херсли перенесет операцию в одной из немецких клиник. Восстановление хоккеиста займет не меньше трех недель, после чего он сможет продолжить подготовку к плей-офф.

Херсли перешел в СКА из «Локомотива» по ходу регулярного чемпионата. В составе армейцев швед провел 20, матчей в которых забросил три шайбы и сделал шесть результативных передач.