Владимир «No[o]ne» Миненко: Русскоязычные комментаторы — это, мягко говоря, шок

Игрок команды Virtus.pro Владимир «No[o]ne» Миненко в интервью официальному сайту организации рассказал об отношении к комментаторам, причинах поражения на The Boston Major 2016, а также поделился мнением о новом патче.



«Русскоязычные комментаторы — это, мягко говоря, шок. Аналитики еще более-менее. Хайпить и давать оценки — это вполне нормально для аналитиков и комментаторов. Но это нужно делать в меру и нужными словами. Подбирать их, чтобы не обижать игроков. У нас, к сожалению, комментаторы не могут этого сделать, они считают себя выше этого. Думаю, что аналитиком должен быть профессиональный игрок, закончивший карьеру. Комментатором может стать кто угодно, но аналитиком точно нет — слишком сложная игра.



Во время пика или матча у нас не бывает разногласий. В пиках-банах просто все друг друга слушаем. Иногда кто-то выбирает героя себе сам. К примеру, Solo, как капитан, или RAMZES666, который выбирает себе героя или советует хорошую связку в определённой ситуации. У нас всё почти всегда идёт по нашему плану. Если нас враги чем-то удивляют, мы удивляем в ответ.



Evil Geniuses нас прочитали. Мы знали, чем они будут играть. Они знали, чем мы будем играть. Получилось так, что у них было немного больше стратегий и они придумали лучшее из того, что могло сработать против нашей команды. Поэтому мы проиграли.



Перед Малайзией у нас был сложный период. Во время тренировок игра совершенно не клеилась, результаты были несопоставимы с тем, что было при старом патче. Даже к турниру мы не до конца разобрались в мете. Пики и баны были ужасные, нам не хватало вводных банально. Независимо от пиков, игра у нас была на плохом уровне. Сейчас пики — это 60-70% успеха, поэтому они так важны.



Почти всё [нравится]. Это новая игра. Она такая же, но сильно изменилась. Это значит, что нужно учиться, а учиться всегда приятно. Мне нравится этот патч. Единственный нюанс — я еще не могу адаптироваться».



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