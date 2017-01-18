Роман Орещук: Молло летом мог оказаться в «Динамо»
Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал переход полузащитника Йона Молло из «Крыльев Советов» в «Зенит».
«Молло еще летом мог оказаться в «Динамо», но его
зарплата не вписывалась в ФНЛ. «Зенит» в лице Молло приобрел очень сильного
игрока, который может индивидуально решить момент. Насколько он подойдет
питерцам? Здесь Луческу должен понимать, что в команду пришел футболист
примерно равный по мастерству с Шатовым. Но у Шатова российский паспорт, он не
является легионером. Молло, может, уступает легионерам «Зенита», но для глубины
состава он очень полезен. Во сколько должен был обойтись Молло питерцам? Один
миллион евро он точно
стоит. Но мы не знаем нюансов его контракта», - сказал Орещук.
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