Роман Орещук: Молло летом мог оказаться в «Динамо»

Марио Фернандес: Увидел снег в Испании и подумал, не в Ватутинках ли я

В испанском Кампоаморе, где проводит свой сбор московский ЦСКА, выпал снег. Защитник армейцев Марио Фернандес рассказал о том, какое впечатление это произвело на него.