Юрий Жирков: Много шутили перед встречей с китайским «Чанчунь Ятай» - все хотели показать себя в этой игре

Защитник «Зенита» Юрий Жирков поделился мнением о новичках команды, а также о трансферном окне в Китае.

- Как вам наши новички?

- Вливаются в коллектив. Хорошие футболисты, которые здорово проявляли себя в своих командах. Все покажут официальные матчи, а пока могу сказать, что ребята работают, тренируются.

- Что можете сказать об Эрнани, которого мы знаем не так хорошо?

- Пока то, что он неплохо вступает в отбор и в целом - мобильный игрок.

- Как вам трансферный бум в Китае?

- Если игрока хотят, то почему бы не поехать? Они хотят вывести чемпионат на другой уровень. Слышал, планируют подготовить сборную к чемпионату мира.

- То есть легионеры помогут?

- Когда тренируешься рядом с такими игроками, как Халк, Тевес, Витсель, то есть футболистами национальных сборных, то и местные будут прибавлять.

- Шутка Дзюбы была самой острой на эту тему?

- Ну, не только - много шутили и перед встречей с «Чанчунь Ятай», все хотели показать себя в этой игре. В любом случае - это просто шутки, - приводит слова Жиркова официальный сайт «Зенита».

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Напомним, в зимне трансферное окно состав «Зенита» пополнили вратарь Андрей Лунев, защитник Ибрагим Цаллагов, а также полузащитники Эрнани и Йоан Молло.

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Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель в декабре перешел в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

На сборах в ОАЭ петербуржцы провели четыре матча - с немецким «Айнтрахтом» (0:0), китайским «Чанчунь Ятай» (5:2), оманским «Сохаром» (14:1) и венгерским «Видеотоном (1:1). Следующий матч «Зенит» проведет 19 января против ташкентского «Локомотива».



