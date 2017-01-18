Юношеская сборная России обыграла Санкт-Петербург и вышла в финал Кубка Гранаткина
Юношеская сборная России в полуфинале Кубка Гранаткина обыграла сверстников из сборной Санкт-Петербурга со счетом 4:1.
В составе петербуржцев гол забил Ефрем Вартанян. Сборная России ответила точными ударами Станислава Уткина, Дмитрия Вебера, Максима Глушенкова и Дмитрия Цыпченко.
Отметим, матч посетил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
В финале россияне встретятся с Казахстаном, а Санкт-Петербург поборется за третье место с Грецией. Матчи пройдут 21 января.
Напомним, 29-й международный турнир Мемориал Гранаткина проходит в Санкт-Петербурге с 8 по 21 января. В турнире принимают участие 16 команд, составленные из игроков 1999 года рождения и младше.
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