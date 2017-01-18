Форвард «Динамо» Костин – фаворит драфта НХЛ среди зарубежных игроков
Среди игроков, которые представляют страны, не
находящиеся в Северной Америке, фаворитом предстоящего драфта НХЛ считается
российский хоккеист Клим Костин. Об этом сообщает официальный сайт лиги.
17-летний Клим Костин выступает за московское «Динамо». В текущем сезоне он провел восемь матчей за «Динамо», очков в его активе нет, показатель полезности – «+1». «Клим – это большой, сильный, мобильный игрок, который хорошо понимает игру. Да, у него были спады, но он очень динамично развивается», - сказал директор отдела НХЛ по скаутингу в Европе Горан Стабб.
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