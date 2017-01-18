Александр Тукманов: Вызывает удивление, что Новосельцев оценивается в 1 миллион рублей

Президент московского «Торпедо» Александр Тукманов рассказал, какую сумму клуб, за который раньше выступал защитник Иван Новосельцев, получил от трансфера игрока из «Ростова» в «Зенит».

Напомним, в питерский клуб 25-летний футболист перешел 31 августа прошлого года.

«Трансфер Новосельцева из «Ростова» в «Зенит» принес «Торпедо» мелочевку – несколько десятков тысяч рублей. Это все, чем мы можем похвастаться от сделки по бывшему нашему футболисту. Но мы ничего не могли поделать. Вызывает удивление, что футболист сборной России оценивается в 1 миллион рублей», - сказал Тукманов.