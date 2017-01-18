Валерий Рейнгольд: «КАМАЗ-мастер» гнал, как «Спартак» играет! Ярко и мощно!
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился своим отношением в ралли-рейлу «Дакар» и победе команды «КАМАЗ-мастер».
«Мне очень жалко, что я мало понимаю в гонках. Всегда в жизни в чём-то разбираешься, а в чём-то – нет. Это как в футболе: один играют, а другие – ягоды по полю собирают, ползают. Вот ребята из «КАМАЗ-мастер» - как раз как «Спартак», тех самых, лучших спартаковских времен: сели – и поехали. Со всех сторон тебя обгоняют, кусают, вопросы свои решают, а ты давишь в пол – и гонишь. Поэтому с победой!».
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