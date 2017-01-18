Михаил Галактионов: Игроки юношеской сборной лезут в интернет, читают статьи. Поэтому вышли замкнутыми на матч

Главный тренер юношеской сборной России Михаил Галактионов поделился впечатлениями от победы над сборной Санкт-Петербурга в полуфинале Мемориала Гранаткина (4:1).

- Накаленная игра, большой ажиотаж был перед этим матчем. Ребята справились с давлением. Молодцы, что переломили ситуацию и выиграли. Мы лишились перед игрой Александра Руденко – это один из лидеров, который добавляет нам остроты, надеемся, в финале он нам поможет. Вместо него вышел Дмитрий Цыпченко, он справился с задачей.

- Настраивали своих петербургских ребят на матч против тех, с кем они хорошо знакомы?

- Мы пытались этот момент немного смягчить. Ребята не такие опытные: лезут в интернет, читают статьи, которые подогревают интерес к игре. Поэтому вышли они зашоренные, замкнутые и забыли то, о чем мы говорили. Будут повзрослее – эмоции уберут, сосредоточатся на игре, - приводит слова Галактионова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, юношеская сборная России обыграла сверстников из сборной Санкт-Петербурга со счетом 4:1. В составе петербуржцев гол забил Ефрем Вартанян. Сборная России ответила точными ударами Станислава Уткина, Дмитрия Вебера, Максима Глушенкова и Дмитрия Цыпченко.

В финале россияне встретятся с Казахстаном, а Санкт-Петербург поборется за третье место с Грецией. Матчи пройдут 21 января.

29-й международный турнир Мемориал Гранаткина проходит в Санкт-Петербурге с 8 по 21 января. В турнире принимают участие 16 команд, составленные из игроков 1999 года рождения и младше.