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«Норильский Никель» уступил КПРФ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата российской суперлиги по мини-футболу между «Норильским Никелем» и КПРФ завершился победой гостей.
Итоговый счет матча – 4:2 в пользу КПРФ.

В составе победителей дубль сделал Пула. Также отличились Борис Муратов и Паулиньо. У «Норильского Никеля» голы забивали Александр Дунец и Николай Канивец. КПРФ занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 22 очка в 18 матчах. «Норильский Никель» на девятом месте – 16 очков.

Мини-футбол. Чемпионат России

Суперлига

Регулярный чемпионат

12-й тур (перенесенный матч)

«Норильский Никель» - КПРФ – 2:4

Голы: Дунец, Канивец, 37 – Муратов, 6, Пула, 10, 32, Паулиньо, 20.

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