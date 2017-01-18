«Норильский Никель» уступил КПРФ
Матч регулярного чемпионата российской
суперлиги по мини-футболу между «Норильским Никелем» и КПРФ завершился победой
гостей.
Итоговый счет матча – 4:2 в пользу КПРФ.
В составе победителей дубль сделал Пула. Также отличились Борис Муратов и Паулиньо. У «Норильского Никеля» голы забивали Александр Дунец и Николай Канивец. КПРФ занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 22 очка в 18 матчах. «Норильский Никель» на девятом месте – 16 очков.
Мини-футбол. Чемпионат России
Суперлига
Регулярный чемпионат
12-й тур (перенесенный матч)
«Норильский Никель» - КПРФ – 2:4
Голы: Дунец, Канивец, 37 – Муратов, 6, Пула,
10, 32, Паулиньо, 20.
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