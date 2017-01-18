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Владимир Казаченок: Игроки юношеской сборной Петербурга умеют играть, но как наступает давление, вдруг пропадает игра

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер юношеской сборной Санкт-Петербурга Владимир Казаченок поделился впечатлениями от поражения в полуфинале Мемориала Гранаткина против юношеской сборной России (1:4).

– Сейчас сказал ребятам, что быть не хуже – это ничего не значит, нужно быть лучше. Они все умеют играть, но как только наступает давление, вдруг пропадает игра. Если хотят быть хорошими футболистами, такого не должно быть, - приводит слова Казаченка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, юношеская сборная России обыграла сверстников из сборной Санкт-Петербурга со счетом 4:1. В составе петербуржцев гол забил Ефрем Вартанян. Сборная России ответила точными ударами Станислава Уткина, Дмитрия Вебера, Максима Глушенкова и Дмитрия Цыпченко.

В финале россияне встретятся с Казахстаном, а Санкт-Петербург поборется за третье место с Грецией. Матчи пройдут 21 января.

29-й международный турнир Мемориал Гранаткина проходит в Санкт-Петербурге с 8 по 21 января. В турнире принимают участие 16 команд, составленные из игроков 1999 года рождения и младше.   

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