Шайба Терещенко принесла московскому «Динамо» победу в дерби с ЦСКА

Хоккеисты московского «Динамо» переиграли ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:0.

Единственная заброшенная шайба на счету нападающего Алексея Терещенко.

Отметим, что голкипер динамовцев Александр Еременко, отразивший 44 броска по своим воротам, отстоял свой девятый «сухой» матч в сезоне и вышел на первое место в лиге по данному показателю.

Добавим, что в середине первого периода травму получил нападающий ЦСКА Андрей Светлаков. Форвард армейцев получил удар клюшкой в лицо от защитника «Динамо» Ильи Никулина.

После этой игры «Динамо», набрав 92 очка в 52 встречах чемпионата закрепилось на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА, имея в своем активе 114 очков в 51 игре, занимает второе место на «Западе».

В следующем матче 23 января «Динамо» примет на домашней арене «Трактор». В тот же день ЦСКА в гостях встретится со «Спартаком».

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