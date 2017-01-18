«Витязь» дома обыграл «Ладу»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Витязем»
и «Ладой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Витязя».
В составе победителей отличились Максим
Афиногенов, Алексей Семенов, Марио Кемпе и Алексей Макеев. У «Лады» гол в
активе Георгия Белоусова.
«Витязь» набрал 78 очков и занимает седьмое
место на Западе. У «Лады» 57 очков и 13-е место на Востоке.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Витязь - Лада - 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
Голы:
Белоусов (Гуркин), 31:13 (0:1). Афиногенов (Макеев), 38:31 (1:1). Семёнов (Афиногенов, Никулин), 50:28 (2:1). Кемпе (Ержабек, Аалтонен), 51:35 (3:1). Макеев (Афиногенов, Головков), 53:54 (4:1).
Место и дата
18 января 19:30, ДС Витязь, Онлайн-трансляция
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