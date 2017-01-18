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«Зенит» обыграл «Хапоэль» в Еврокубке, Стаудмайр набрал 22 очка

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

«Зенит» в третьем туре топ-16 Еврокубка обыграл израильский «Хапоэль» со счетом 101:81 (25:16, 27:28, 27:18, 22:19).

Лучшим по набранным очкам стал Райан Тулсон, у которого 28 очков. Амаре Стаудмайр в составе гостей набрал 22 очка.

После этого матча у петербуржцев и иерусалимской команды по две победы и одно поражение.

Следующую встречу в Еврокубке команды вновь проведут между собой. Матч пройдет 24 января в Израиле.

Матч

Зенит - Хапоэль И - 101:81

Место и дата

18 января 20:00, Сибур Арена, Онлайн-трансляция

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