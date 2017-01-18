Нападающий «Челси» перешел в «Мидлсбро»

«Мидлсбро» подписал соглашение с форвардом «Челси» Патриком Бэмфордом. Об этом сообщил официальный сайт «Боро».

Как сообщается, контракт с 23-летним форвардом рассчитан на четыре с половиной года.

В субботу, 14 января, «Челси» вернул нападающего из аренды в «Бернли». Бэмфорд присоединился к «Бернли» прошлым летом. В нынешнем сезоне он принял участие в шести матчах чемпионата Англии и результативными действиями не отметился.

Добавим, что уже выступал за «Мидлсбро», забив за клуб в 44 матчах сезона 2014/15 19 мячей. По данным Transfermarkt нынешняя стоимость форварда оценивается в 4.25 миллиона фунтов.