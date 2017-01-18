Нападающий «Челси» перешел в «Мидлсбро»
«Мидлсбро» подписал соглашение с форвардом «Челси» Патриком Бэмфордом. Об этом сообщил официальный сайт «Боро».
Как сообщается, контракт с 23-летним форвардом рассчитан на четыре с половиной года.
Welcome back to #Boro, @Patrick_Bamford! #UTB 🔴⚪️️⚽️ pic.twitter.com/xxNgAE5MhD— Middlesbrough FC (@Boro) 18 января 2017 г.
В субботу, 14 января, «Челси» вернул нападающего из аренды в «Бернли». Бэмфорд присоединился к «Бернли» прошлым летом. В нынешнем сезоне он принял участие в шести матчах чемпионата Англии и результативными действиями не отметился.
Добавим, что уже выступал за «Мидлсбро», забив за клуб в 44 матчах сезона 2014/15 19 мячей. По данным Transfermarkt нынешняя стоимость форварда оценивается в 4.25 миллиона фунтов.
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