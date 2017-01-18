«Ак Барс» в овертайме обыграл «Салават Юлаев»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ак
Барсом» и «Салаватом Юлаевом» завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый
счет матча – 6:5 в пользу «Ак Барса».
В составе хозяев отличились Стефан Эллиотт,
Иржи Секач, Джастин Азеведо, Владимир Ткачев, Михал Йордан и Артем Лукоянов, в
активе которого решающая шайба в овертайме. У «Салавата» дубль сделал Александр
Логинов. Также шайбы забрасывали Линус Умарк, Александр Нестеров и Томаш Мертл.
«Ак Барс» имеет 99 очков и занимает третье
место на Востоке. У «Салавата» 80 очков и пятое место.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию
матча.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Ак Барс - Салават Юлаев - 6:5 О.Т. (2:1, 2:4, 1:0, 1:0)
Голы:
Логинов (Капризов, Умарк), 1:47 (0:1 - бол.). Эллиотт (Ткачёв), 10:40 (1:1 - бол.). Секач (Эллиотт, Азеведо), 18:06 (2:1 - бол.). Умарк (Капризов), 20:34 (2:2 - бол.). Нестеров (Капризов, Лазарев), 22:45 (2:3). Мертль (Умарк, Капризов), 26:14 (2:4). Азеведо (Охтамаа, Свитов), 28:19 (3:4). Ткачёв (Азеведо, Лукоянов), 29:28 (4:4). Логинов (Григоренко), 35:13 (4:5 - бол.). Йордан 58:40 (5:5). Лукоянов 60:52 (6:5).
Место и дата
18 января 19:30, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция