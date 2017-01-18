«Ак Барс» в овертайме обыграл «Салават Юлаев»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевом» завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 6:5 в пользу «Ак Барса».

В составе хозяев отличились Стефан Эллиотт, Иржи Секач, Джастин Азеведо, Владимир Ткачев, Михал Йордан и Артем Лукоянов, в активе которого решающая шайба в овертайме. У «Салавата» дубль сделал Александр Логинов. Также шайбы забрасывали Линус Умарк, Александр Нестеров и Томаш Мертл.

«Ак Барс» имеет 99 очков и занимает третье место на Востоке. У «Салавата» 80 очков и пятое место.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

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