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«Локомотив-Кубань» дома обыграл «Фуэнлабраду» в Еврокубке

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч группового турнира баскетбольного Еврокубка между «Локомотивом-Кубанью» и испанской «Фуэнлабрадой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 86:61 в пользу российского клуба.

В составе победителей самым результативным стал Мэтт Дженнинг, который набрал 27 очков. У «Фуэнлабрады» лучшим снайпером стал Ян О'Лири – 12 очков. «Локомотив-Кубань» выиграл все три матча и лидирует в своей группе.

Еврокубок

Группа E

3-й тур

Матч

Локомотив-Кубань - Фуэнлабрада - 86:61

Место и дата

18 января 20:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция

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