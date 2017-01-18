«Локомотив-Кубань» дома обыграл «Фуэнлабраду» в Еврокубке
Матч группового турнира баскетбольного
Еврокубка между «Локомотивом-Кубанью» и испанской «Фуэнлабрадой» завершился
победой хозяев. Итоговый счет матча - 86:61 в пользу российского клуба.
В составе победителей самым результативным стал Мэтт Дженнинг, который набрал 27 очков. У «Фуэнлабрады»
лучшим снайпером стал Ян О'Лири – 12 очков. «Локомотив-Кубань» выиграл все
три матча и лидирует в своей группе.
Еврокубок
Группа E
3-й тур
Матч
Локомотив-Кубань - Фуэнлабрада - 86:61
Место и дата
18 января 20:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция
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