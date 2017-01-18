Дмитрий Дорофеев: Кулижников пропустит оба чемпионата мира

Тренер российских конькобежцев Дмитрий Дорофеев сообщил о планах трехкратного чемпион мира на отдельных дистанциях, двукратного чемпиона мира в спринте Павла Кулижникова.

- Я бы не хотел, чтобы эта ситуация обрастала слухами. Сейчас ситуация такая, что мы не успеваем привести его в форму, процесс этот долгий. Так что два чемпионата мира - на отдельных дистанциях и в спринте - он пропустит, и мы будем выводить его на рабочую форму к финалу Кубка мира с мыслями уже об олимпийском сезоне.

Были моменты, та же история с мельдонием, которые сильно сказались на его психологическом состоянии, сильно вся эта история на него повлияла. Было у него двоякое отношение к тренировочному процессу, и в тот момент, в условиях конкуренции он психологически не добрал, и физически в плане подготовки тоже, - передает слова Дорофеева «Р-Спорт».

Напомним, российский спортсмен уже пропустил чемпионат Европы, который прошел в голландском Херенвене 6-8 января.

Добавим, что чемпионат мира на отдельных дистанциях пройдет с 9 по 12 февраля в Канныне (Южная Корея). Чемпионат мира в спринте — с 25 по 26 февраля в Калгари (Канада).