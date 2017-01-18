Сергей Орешкин: К матчам с мощными и быстрыми армейцами надо быть готовым. Мы и были готовы
Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин прокомментировал победу над ЦСКА – 1:0.
- У нас уже восьмая игра подряд. Все на пределе, все на максимуме. А тут еще такой соперник, как армейцы, - начал свой комментарий главный тренер «Динамо» Сергей Орешкин. – Армейцы – мощная, мобильная, быстрая, организованная команда. Перед воротами здорово играет, хорошо борется. К этим матчам просто надо быть готовым. И ребята были как раз к этому готовы. Ну и болельщики были рядом – подстегивали нас. Старались, терпели… И выполнили все, что от них просили.
Матч
Динамо - ЦСКА - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Голы:
Терещенко (Хиетанен, Карсумс), 26:28 (1:0 - бол.).
Место и дата
18 января 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически