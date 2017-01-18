Сергей Орешкин: К матчам с мощными и быстрыми армейцами надо быть готовым. Мы и были готовы

Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин прокомментировал победу над ЦСКА – 1:0.

- У нас уже восьмая игра подряд. Все на пределе, все на максимуме. А тут еще такой соперник, как армейцы, - начал свой комментарий главный тренер «Динамо» Сергей Орешкин. – Армейцы – мощная, мобильная, быстрая, организованная команда. Перед воротами здорово играет, хорошо борется. К этим матчам просто надо быть готовым. И ребята были как раз к этому готовы. Ну и болельщики были рядом – подстегивали нас. Старались, терпели… И выполнили все, что от них просили.



