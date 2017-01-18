Депай перейдет из «МЮ» в «Лион»

«Манчестер Юнайтед» и «Лион» договорились о переходе полузащитника Мемфиса Депая. Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует The Telegraph, клубы достигли договоренности о переходе в французский клуб. «Лион» заплатит за него 16 миллионов фунтов. Эта сумма может вырасти до 21,7 миллиона фунтов при определенных показателях игрока. Кроме того, у «МЮ» будет возможность выкупить игрока обратно за определенную сумму. Контракт Депая с «Лионом» будет действовать до лета 2021 года.

В нынешнем сезоне 22-летний голландец провел на клубном уровне 7 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 25 млн евро, а его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2019 года.

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