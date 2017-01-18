Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Эррани- : -Макарова
Гандбол  Россия- : -Бразилия
Футбол  Локомотив- : -Базель
Теннис  Веснина- : -Минелла
Биатлон  Индивидуальная гонка. Женщины
Футбол  Алжир- : -Тунис
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Алькоркон» уступил «Алавесу» в первом матче четвертьфинала Кубка Испании

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Первый матч 1/4 финала Кубка Испании между «Алькорконом» и «Алавесом» завершился победой гостей.  Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Алавеса».

На 90-й минуте два мяча забил Ибаи Гомес. Ответный матч состоится 24 января на поле «Алавеса».

Кубок Испании. 1/4 финала

Первый матч

Матч

Алькоркон - Алавес - 0:2 (0:0)

Голы

Гомес 90 (0:1). Гомес 90 (0:2).

Место и дата

18 января 21:15, Санто Доминго, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кубок Испании. 1/4 финала. Первые матчи. «Алькоркон» - «Алавес», «Реал» - Сельта» и другие матчи. ОнлайнРезультаты первых матчей 1/4 финала Кубка Испании.Зинедин Зидан: В этом сезоне у «Реала» было лишь пять плохих минутЗинедин Зидан: В этом сезоне у «Реала» было лишь пять плохих минутГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан пообщался с журналистами перед матчем с «Сельтой» в рамках 1/4 финала Кубка Испании.«Реал» собрал подборку лучших голов Роналду в ворота «Сельты» (видео)Завтра, 18 января, мадридский «Реал» на своем поле примет «Сельту» в рамках первого матча 1/4 финала Кубка Испании.Зинедин Зидан: «Реал» ждет еще одна сложная игра в Кубке ИспанииГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан пообщался с журналистами перед матчем с «Сельтой» в рамках 1/4 финала Кубка Испании.«Барселона» разгромила «Лас-Пальмас» благодаря голам Суареса и МессиМатч 18-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Лас-Пальмасом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:0 в пользу «Барселоны».«Севилья» требует наказать Серхио Рамоса за неспортивное поведениеРуководство «Севильи» намерено попросить профессиональную футбольную лигу Испании обратиться к национальной федерации футбола с просьбой применить дисциплинарные санкции в отношении капитана мадридского «Реала» Серхио Рамоса.«Они тепло встречают Ракитича, и оскорбляют мою мать»«Они тепло встречают Ракитича, и оскорбляют мою мать»Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос после ответного матча с «Севильей» в рамках Кубка Испании (3:3) пообщался с журналистами AS.Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка ИспанииКак сообщает Football Espana, в 1/4 финала Кубка Испании «Барселона» сыграет с «Реалом Сосьедад».Зинедин Зидан: Я недоволен тем, что болельщики «Севильи» оскорбляли Серхио РамосаГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан выступил в поддержку капитана команды Серхио Рамоса после ответного матча 1/8 финала Кубка Испании с «Севильей».«Реал» сыграл вничью с «Севильей» и вышел в четвертьфинал Кубка ИспанииМадридский «Реал» стал последним четвертьфиналистом Кубка Испании по футболу.«Севилья» – «Реал» - 3:3. Как это былоВ четверг в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании сыграют «Севилья» и мадридский «Реал».Кубок Испании. «Сельта» обыграла «Валенсию», «Севилья» и «Реал» сыграли вничью и другие матчиРезультаты ответных матчей 1/8 финала Кубка Испании.«Эйбар» сыграл вничью с «Осасуной» и вышел в 1/4 финала Кубка ИспанииОтветный матч 1/8 финала Кубка Испании между «Эйбаром» и «Осасуной» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.«Сельта» обыграла «Валенсию» и вышла в четвертьфинал Кубка ИспанииОтветный матч 1/8 финала Кубка Испании между «Сельтой» и «Валенсией» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1.Константин Генич: Абсолютно чистый гол «Барселоны» отменили, опять судьи душатКомментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич дал оценку работе рефери на ответном матче между «Барселоной» и «Атлетиком» из Бильбао в рамках 1/8 финала Кубка Испании.Голы Суареса, Неймара и Месси помогли «Барселоне» пройти «Атлетик»Футболисты «Барселоны» в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании переиграли «Атлетик».Луис Суарес забил сотый мяч за «Барселону»Уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес, поразив на 35-й минуте ворота «Атлетика» в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании, забил свой сотый мяч за каталонский клуб.«Барселона» – «Атлетик» (3:1). Как это былоВ ответном матче 1/8 финала Кубка Испании «Барселона» сыграет с «Атлетиком».«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Вильярреалом» и вышел в 1/4 финала Кубка ИспанииФутболисты «Реал Сосьедада» в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании разошлись миром с «Вильярреалом» (1:1).Зидан вызвал на матч с «Севильей» своего сына, Модрич и Пепе пропустят игруТренерский штаб мадридского «Реала» во главе с Зинедином Зиданом определился со списком игроков, которые примут участие в ответном матче с «Севильей» в рамках 1/8 финала Кубка Короля.
Главные новости
Волейбол
Казанское «Динамо» дома проиграло московским одноклубницам
Футбол
Камерун обыграл Гвинею-Биссау на Кубке африканских наций
Баскетбол
«Химки» на выезде обыграли «Ратиофарм» в Еврокубке, Швед набрал 28 очков
Футбол
Гендиректор «Андерлехта»: Трансфер Ломбертса? Переговоры с русскими всегда очень сложные
Футбол
Депай перейдет из «МЮ» в «Лион»
Баскетбол
«Локомотив-Кубань» дома обыграл «Фуэнлабраду» в Еврокубке
Хоккей
«Ак Барс» в овертайме обыграл «Салават Юлаев»
Футбол
Нападающий «Челси» перешел в «Мидлсбро»
Баскетбол
«Зенит» обыграл «Хапоэль» в Еврокубке, Стаудмайр набрал 22 очка
Хоккей
Шайба Терещенко принесла московскому «Динамо» победу в дерби с ЦСКА
все новости
Алавес
Алавескалендарьстатистика
Кубок Испании
Кубок Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости