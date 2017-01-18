«Алькоркон» уступил «Алавесу» в первом матче четвертьфинала Кубка Испании
Первый матч 1/4 финала Кубка Испании между «Алькорконом»
и «Алавесом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Алавеса».
На 90-й минуте два мяча забил Ибаи Гомес. Ответный
матч состоится 24 января на поле «Алавеса».
Кубок Испании. 1/4 финала
Первый матч
Матч
Алькоркон - Алавес - 0:2 (0:0)
Голы
Гомес 90 (0:1). Гомес 90 (0:2).
Место и дата
18 января 21:15, Санто Доминго, Онлайн-трансляция
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