Гендиректор «Андерлехта»: Трансфер Ломбертса? Переговоры с русскими всегда очень сложные

Генеральный директор «Андерлехта» Херман ван Холсбик поделился мнением о возможном трансфере защитника «Зенита» Николаса Ломбертса.

- У нас нет никаких иллюзий относительно Ломбертса. Из моего опыта я знаю, что переговоры с русскими всегда очень сложные. Сложно даже просто сесть за стол переговоров. Мы следим за ситуацией, но пока ничего нет, - приводит слова ван Холсбика Voetbalkrant.

Агент Ломбертса: За Николаса «Зенит» просит очень большие деньги

Агент Ломбертса в декабре заявил, что защитник попросил Алексея Миллера и Александра Дюкова отпустить его из «Зенита», так как он получает мало игровой практики. Тогда сообщалось, что бельгийцем интересуются «Бешикташ», «Андерлехт», «Брюгге» и «Гент».



В сезоне 2016/2017 защитник провел во всех турнирах за сине-бело-голубых 12 матчей. Контракт Ломбертса с петербургским клубом истечет 30 июня 2018 года.