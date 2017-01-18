Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Эррани- : -Макарова
Гандбол  Россия- : -Бразилия
Футбол  Локомотив- : -Базель
Теннис  Веснина- : -Минелла
Биатлон  Индивидуальная гонка. Женщины
Футбол  Алжир- : -Тунис
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Гендиректор «Андерлехта»: Трансфер Ломбертса? Переговоры с русскими всегда очень сложные

Источник:  VoetbalkrantКомментарии

Генеральный директор «Андерлехта» Херман ван Холсбик поделился мнением о возможном трансфере защитника «Зенита» Николаса Ломбертса.

- У нас нет никаких иллюзий относительно Ломбертса. Из моего опыта я знаю, что переговоры с русскими всегда очень сложные. Сложно даже просто сесть за стол переговоров. Мы следим за ситуацией, но пока ничего нет, - приводит слова ван Холсбика Voetbalkrant.

Агент Ломбертса: За Николаса «Зенит» просит очень большие деньги

Агент Ломбертса в декабре заявил, что защитник попросил Алексея Миллера и Александра Дюкова отпустить его из «Зенита», так как он получает мало игровой практики. Тогда сообщалось, что бельгийцем интересуются «Бешикташ», «Андерлехт», «Брюгге» и «Гент».

В сезоне 2016/2017 защитник провел во всех турнирах за сине-бело-голубых 12 матчей. Контракт Ломбертса с петербургским клубом истечет 30 июня 2018 года. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
ЦСКА интересуется кенийским форвардом. Таблица трансферов РФПЛЦСКА интересуется кенийским форвардом. Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Юрий Жирков: Много шутили перед встречей с китайским «Чанчунь Ятай» - все хотели показать себя в этой игреЗащитник «Зенита» Юрий Жирков поделился мнением о новичках команды, а также о трансферном окне в Китае.Александр Тукманов: Вызывает удивление, что Новосельцев оценивается в 1 миллион рублейПрезидент московского «Торпедо» Александр Тукманов рассказал, какую сумму клуб, за который раньше выступал защитник Иван Новосельцев, получил от трансфера игрока из «Ростова» в «Зенит».Роман Орещук: Молло летом мог оказаться в «Динамо»Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал переход полузащитника Йона Молло из «Крыльев Советов» в «Зенит».Юрий Гаврилов: «Спартак» лидирует потому, что сдали конкурентыЭкс-полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов – о том, за счет чего «Спартак» лидирует в РФПЛ.ФИФА: «Сент-Этьен» не обращался по поводу трансфера за МоллоФИФА ответила на запрос «Советского спорта» об обращении французского «Сент-Этьена» в организацию по поводу денежной компенсации за трансфер Йоана Молло.Как Лунев обыграл чемпиона Англии. Главное из матча «Зенита» с командой ЛазовичаКак Лунев обыграл чемпиона Англии. Главное из матча «Зенита» с командой ЛазовичаПолучилось гораздо познавательнее, чем издевательство над молодежкой из Омана без камер.Мирча Луческу: Желаю Адриано успехов в чемпионате России, но не в матчах против «Зенита»Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от перехода экс-нападающего «Шахтера» Луиса Адриано в «Спартак».Мирча Луческу: У Данни еще видна легкая боязнь, прощу его играть на чистых мячахГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от контрольного матча с венгерским «Видеотоном» (1:1).По полю стадиона на Крестовском проехали байкерыПо основанию поля стадиона на Крестовском острове проехали два байкера, сообщила «Фонтанка».«Зенит» сыграл вничью с «Видеотоном», Лунев отразил пенальти«Зенит» в контрольном матче на сборах в ОАЭ сыграл вничью с венгерским «Видеотоном» со счетом 1:1.Александр Кокорин: Не поехал бы в Китай, так как думаю о домашнем чемпионате мираНападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин рассказал о том, что не перешел бы в один из китайских клубов, хотя и слышал об интересе с их стороны.«Их улыбки сделали мой день». Виллаш-Боаш помог нуждающимся в Палестине«Их улыбки сделали мой день». Виллаш-Боаш помог нуждающимся в ПалестинеБывший тренер «Зенита» не только злится на китайский лимит, но и делает добро: он посмотрел фильм на YouTube, проникся и поехал к его героям«Зенит» – «Видеотон» - 1:1. Как это былоТоварищеский матч «Зенит» - «Видеотон» на сайте «Советского спорта».«Зенит» – «Видеотон». Лодыгин, Жирков и Шатов – в стартовом составеСтал известен стартовый состав «Зенита» на товарищеский матч против «Видеотона», который пройдет в Дубае.Дмитрий Шляхтин: Я не могу сказать сумму трансфера Молло. Может, мы его за доллар продалиМинистр спорта Самарской области, председатель совета директоров клуба Дмитрий Шляхтин прокомментировал сумму трансфера Йоана Молло в «Зенит».Александр Кокорин: «Спартак» действительно удивляет в этом сезоне, они научились дожимать соперникаУдачное выступление московского «Спартака» в текущем сезоне стало неожиданностью для нападающего «Зенита» и сборной России Александра Кокорина.Сколько стоит Молло? Французы обвинили «Крылья»и «Зенит» в сговореСколько стоит Молло? Французы обвинили «Крылья»и «Зенит» в сговоре«Советскому спорту» стали известны новые подробности перехода французского полузащитника «Крыльев Советов» в «Зенит».Александер Чеферин: Стадион в Петербурге будет одним из лучших в ЕвропеПрезидент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением о стадионе на Крестовском острове.Стильно, модно, молодежно. «Ювентус», «Спартак» и клубы, сменившие эмблемыСтильно, модно, молодежно. «Ювентус», «Спартак» и клубы, сменившие эмблемы16 января туринский «Ювентус» представил свой новый логотип.
Главные новости
Волейбол
Казанское «Динамо» дома проиграло московским одноклубницам
Футбол
Камерун обыграл Гвинею-Биссау на Кубке африканских наций
Баскетбол
«Химки» на выезде обыграли «Ратиофарм» в Еврокубке, Швед набрал 28 очков
Футбол
Гендиректор «Андерлехта»: Трансфер Ломбертса? Переговоры с русскими всегда очень сложные
Футбол
Депай перейдет из «МЮ» в «Лион»
Баскетбол
«Локомотив-Кубань» дома обыграл «Фуэнлабраду» в Еврокубке
Хоккей
«Ак Барс» в овертайме обыграл «Салават Юлаев»
Футбол
Нападающий «Челси» перешел в «Мидлсбро»
Баскетбол
«Зенит» обыграл «Хапоэль» в Еврокубке, Стаудмайр набрал 22 очка
Хоккей
Шайба Терещенко принесла московскому «Динамо» победу в дерби с ЦСКА
все новости
Андерлехт
Андерлехткалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Николас Ломбертс
Николас Ломбертсвсе новости