Мартиньш Карсумс: Пацаны – молодчики. До конца боролись

Форвард московского «Динамо» Мартиньш Карсумс прокомментировал победу над ЦСКА – 1:0.

- Как мы выдержали давление ЦСКА играя «три на пять»? Пацаны-молодчики отстояли хорошо, - комментирует итог матча Карсумс. – Ерема тоже в первом периоде нас подтащил здорово. Да все до конца боролись. Вытащили игру. Все рады.

- Когда «Динамо» повело 1:0, тренеры вам дали установку в первую очередь «вязать» соперника?

- Нет. Мы так никогда не играем, чтоб просто держать шайбу и вперед не идти. Если возможность есть – всегда будем атаковать. Моменты у нас были. Просто не реализовали их.