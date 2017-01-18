Мартиньш Карсумс: Пацаны – молодчики. До конца боролись
Форвард московского «Динамо» Мартиньш Карсумс прокомментировал победу над ЦСКА – 1:0.
- Как мы выдержали давление ЦСКА играя «три на пять»? Пацаны-молодчики отстояли хорошо, - комментирует итог матча Карсумс. – Ерема тоже в первом периоде нас подтащил здорово. Да все до конца боролись. Вытащили игру. Все рады.
- Когда «Динамо» повело 1:0, тренеры вам дали установку в первую очередь «вязать» соперника?
- Нет. Мы так никогда не играем, чтоб просто держать шайбу и вперед не идти. Если возможность есть – всегда будем атаковать. Моменты у нас были. Просто не реализовали их.
Матч
Динамо - ЦСКА - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Голы:
Терещенко (Хиетанен, Карсумс), 26:28 (1:0 - бол.).
Место и дата
18 января 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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