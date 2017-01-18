Защитник киевского «Динамо» Вида лишен водительских прав на год за вождение в нетрезвом состоянии
Защитник киевского «Динамо» и сборной Хорватии
Домагой Вида лишен водительских прав на год. Ранее он был уличен в вождении
автомобиля в нетрезвом состоянии.
Как сообщает «Футбол 24», Вида лишен
водительских прав по решению киевского суда. Кроме того, он должен будет
заплатить 10 200 гривен штрафа.
Решением суда Вида был
признан виновным в совершении административного
правонарушения за управление своим автомобилем «Мерседес» в центре Киева в состоянии
алкогольного опьянения в
начале ноября.
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