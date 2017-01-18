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Защитник киевского «Динамо» Вида лишен водительских прав на год за вождение в нетрезвом состоянии

Источник:  Футбол 24Комментарии

Защитник киевского «Динамо» и сборной Хорватии Домагой Вида лишен водительских прав на год. Ранее он был уличен в вождении автомобиля в нетрезвом состоянии.

Как сообщает «Футбол 24», Вида лишен водительских прав по решению киевского суда. Кроме того, он должен будет заплатить 10 200 гривен штрафа.

Решением суда Вида был признан виновным в совершении административного правонарушения за управление своим автомобилем «Мерседес» в центре Киева в состоянии алкогольного опьянения в начале ноября.

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