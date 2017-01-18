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«Химки» на выезде обыграли «Ратиофарм» в Еврокубке, Швед набрал 28 очков

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч баскетбольного Еврокубка между «Ратиофармом» и «Химками» завершился победой гостей. Итоговый счет матча –  95:90 в пользу «Химок».

В составе победителей самым результативным стал Алексей Швед, который набрал 28 очков. У «Ратиофрма» 22 очка набрал Реймар Морган. Для «Химок» это вторая победа в трех матчах. «Ратиофарм» проиграл все матчи и идет последним.

Еврокубок

Группа F

3-й тур

Матч

Ратиофарм - Химки - 90:95

Место и дата

18 января 21:30, Ратиофарм Арена, Онлайн-трансляция

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