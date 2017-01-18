«Химки» на выезде обыграли «Ратиофарм» в Еврокубке, Швед набрал 28 очков

читайте также

Василий Карасев: Приятно, что «Зенит» обыграл не абы кого, а команду, где играет Стаудмайр Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился впечатлениями от победы над «Хапоэлем» в Еврокубке (101:81).

Амаре Стаудмайр: «Зенит» - очень конкурентоспособная команда Центровой «Хапоэля» Амаре Стаудмайр в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от поражения в матче Еврокубка с «Зенитом» (81:101).

«Локомотив-Кубань» дома обыграл «Фуэнлабраду» в Еврокубке Матч группового турнира баскетбольного Еврокубка между «Локомотивом-Кубанью» и испанской «Фуэнлабрадой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 86:61 в пользу российского клуба.

«Зенит» обыграл «Хапоэль» в Еврокубке, Стаудмайр набрал 22 очка «Зенит» в третьем туре топ-16 Еврокубка обыграл израильский «Хапоэль» со счетом 101:81 (25:16, 27:28, 27:18, 22:19).

«Летувос Ритас» разгромил «Нижний Новгород» Литовский «Летувос Ритас» в матче топ-16 Еврокубка разгромил на выезде БК «Нижний Новгород» со счетом 97:63.

«Химки» одержали победу в матче с «Астаной» Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Химками» и «Астаной» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 83:66 в пользу «Химок».

Тимма признан MVP второго тура топ-16 Еврокубка Нападающий «Зенита» Янис Тимма признан самым ценным игроком второго тура группового этапа Еврокубка.

Янис Тимма: Игра «Зенита» в защите сломила «Летувос Ритас» Нападающий «Зенита» Янис Тимма поделился мнением о победе над «Летувос Ритас» в матче группового этапа Еврокубка (88:79).

«Автодор» обыграл «Маккаби» в матче Лиги чемпионов Баскетболисты саратовского «Автодора» переиграли израильский «Маккаби» из Ришон-ле-Циона в матче группового этапа Лиги чемпионов FIBA.

Победили и поженили. «Зенит» выиграл очень трогательный матч Еврокубка Петербуржцы обыграли «Летувос Ритас», а маскот Лева предложил пожениться своей девушке из группы поддержки сине-бело-голубых.

«Химки» в гостях проиграли «Баварии» в матче Кубка Европы Баскетболисты подмосковных «Химок» уступили мюнхенской «Баварии» на выезде в матче второго тура стадии топ-16 Кубка Европы.

«Нижний Новгород» проиграл «Хапоэлю» на групповом этапе Еврокубка Баскетболисты «Нижнего Новгорода» уступили в гостях израильскому «Хапоэлю» со счетом 76:98 во втором туре второго группового этапа Еврокубка.

«Локомотив-Кубань» обыграл «Мурсию», несмотря на 16 очков Антело Во втором туре второго группового этапа Еврокубка «Локомотив-Кубань» оказался сильнее испанской «Мурсии».

«Зенит» одолел «Летувос Ритас» в Еврокубке, Тимма набрал 27 очков Баскетболисты «Зенита» в рамках второго тура группового этапа Еврокубка обыграли «Летувос Ритас».

Давай поженимся. Маскот «Зенита» сделал предложение девушке из группы поддержки На матче Еврокубка между «Зенитом» и «Летувос Ритас» талисман петербуржцев синегривый лев предложил выйти замуж девушке из группы поддержки.

Лучший матч сезона от русских звезд: Карасев обыграл Шведа, а «Зенит» – «Химки» 224 очка, мощная интрига и крутая концовка личной дуэли – в главных ролях сюжета Сергей Карасев и Алексей Швед.

Душко Иванович: Это был не наш баскетбол, это была игра «Зенита» Главный тренер «Химок» Душко Иванович поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Зенита» (110:114).

Сергей Карасев: Если «Зенит» будет забивать столько же, как в матче с «Химками», у нас почти не будет конкурентов Форвард «Зенита» Сергей Карасев поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Химок» (114:110).

Василий Карасев: Швед – один из сильнейших игроков в Европе. Все, кто защищались против него, делали это на максимуме Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Химок» (114:110).