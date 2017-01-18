«Химки» на выезде обыграли «Ратиофарм» в Еврокубке, Швед набрал 28 очков
Матч баскетбольного Еврокубка между «Ратиофармом» и «Химками»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 95:90 в пользу «Химок».
В составе победителей самым результативным стал Алексей Швед,
который набрал 28 очков. У «Ратиофрма» 22 очка набрал Реймар Морган. Для «Химок»
это вторая победа в трех матчах. «Ратиофарм» проиграл все матчи и идет
последним.
Еврокубок
Группа F
3-й тур
Матч
Место и дата
18 января 21:30, Ратиофарм Арена, Онлайн-трансляция
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