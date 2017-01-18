Амаре Стаудмайр: «Зенит» - очень конкурентоспособная команда

Центровой «Хапоэля» Амаре Стаудмайр в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от поражения в матче Еврокубка с «Зенитом» (81:101).

- «Зенит» - очень конкурентоспособная команда, играет здорово. У нее был хороший план на игру, мяч неплохо шел между игроками. Это отличная тренерская команда, - сказал Стаудмайр корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит» в третьем туре топ-16 Еврокубка обыграл израильский «Хапоэль» со счетом 101:81 (25:16, 27:28, 27:18, 22:19). Лучшим по набранным очкам стал Райан Тулсон, у которого 28 очков. Амаре Стаудмайр в составе гостей набрал 22 очка.

После этого матча у петербуржцев и иерусалимской команды по две победы и одному поражению.

Следующую встречу в Еврокубке команды вновь проведут между собой. Матч пройдет 24 января в Израиле.