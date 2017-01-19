Московское «Динамо» проиграло «Заксе» в матче Лиги чемпионов
Волейболисты московского «Динамо» проиграли польской «Заксе»
в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча, прошедшая в среду в Москве, завершилась победой
гостей в четырех партиях со счетом 3:1 (25:23, 25:21, 28:30, 25:20). Таким
образом, «Закса» набрала девять очков и вышла на единоличное первое место в
группе, а «Динамо», имея шесть очков, идет вторым.
Этот матч стал первым для олимпийского чемпиона Александра
Волкова после возвращения в «Динамо» из сургутского «Газпрома-Югры».
В следующем туре Лиги чемпионов «Динамо» 31 января снова
сыграет с «Заксой», но на выезде.
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