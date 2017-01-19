Московское «Динамо» проиграло «Заксе» в матче Лиги чемпионов

Волейболисты московского «Динамо» проиграли польской «Заксе» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в среду в Москве, завершилась победой гостей в четырех партиях со счетом 3:1 (25:23, 25:21, 28:30, 25:20). Таким образом, «Закса» набрала девять очков и вышла на единоличное первое место в группе, а «Динамо», имея шесть очков, идет вторым.

Этот матч стал первым для олимпийского чемпиона Александра Волкова после возвращения в «Динамо» из сургутского «Газпрома-Югры».

В следующем туре Лиги чемпионов «Динамо» 31 января снова сыграет с «Заксой», но на выезде.