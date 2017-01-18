«Нант» обыграл «Кан»
Перенесенный матч 17-го тура чемпионата Франции
между «Нантом» и «Каном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в
пользу «Нанта».
Единственный мяч забил Эмилиано Сала. «Нант»
набрал 25 очков и занимает 11-е место в чемпионате Франции. У «Кана» 21 очко и
15-е место.
Чемпионат Франции. Лига 1
17-й тур
Матч
Голы
Сала 65 (1:0).
Состав
Нант: Дюпе, Карлос (Вискаррондо, 18), Дюбуа, Джиджи, Лима, Роньер, Жийе, Илоки (Томассон, 73), Арит, Сала, Бамму (Туре, 80)
Кан: Веркютр, Гильберт, Яхья, Да Силва, Адеоти, Делаплейс (Мальбранк, 67), Фере, Бесса, Сантини (Сане, 77), Карамо (Базиле, 63), Роделен
Предупреждения:
Джиджи, 22; Арит, 33 - Сантини, 35; Мальбранк, 70
Судья:
Жером Мигелгорри (Франция)
Место и дата
18 января 22:00, Ла Божуар Луи Фонтэно, Онлайн-трансляция
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