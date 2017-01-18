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«Нант» обыграл «Кан»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Перенесенный матч 17-го тура чемпионата Франции между «Нантом» и «Каном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Нанта».

Единственный мяч забил Эмилиано Сала. «Нант» набрал 25 очков и занимает 11-е место в чемпионате Франции. У «Кана» 21 очко и 15-е место.

Чемпионат Франции. Лига 1

17-й тур

Матч

Нант - Кан - 1:0 (0:0)

Голы

Сала 65 (1:0).

Состав

Нант: Дюпе, Карлос (Вискаррондо, 18), Дюбуа, Джиджи, Лима, Роньер, Жийе, Илоки (Томассон, 73), Арит, Сала, Бамму (Туре, 80)

Кан: Веркютр, Гильберт, Яхья, Да Силва, Адеоти, Делаплейс (Мальбранк, 67), Фере, Бесса, Сантини (Сане, 77), Карамо (Базиле, 63), Роделен

Предупреждения:

Джиджи, 22; Арит, 33 - Сантини, 35; Мальбранк, 70

Судья:

Жером Мигелгорри (Франция)

Место и дата

18 января 22:00, Ла Божуар Луи Фонтэно, Онлайн-трансляция

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