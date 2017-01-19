«Автодор» обыграл «Венецию» в матче Лиги чемпионов
Баскетболисты саратовского «Автодора» переиграли итальянскую
«Венецию» в матче группового этапа Лиги чемпионов FIBA.
Встреча группы В, прошедшая в среду в Саратове, завершилась уверенной
победой со счетом 102:67 в пользу «Автодора». В составе победителей 22 очка
набрал Николас Миннерат.
Таким образом, «Автодор» одержал шестую победу в турнире и вышел
на четвертое место в группе В. У «Венеции» в активе по-прежнему восемь
викторий. Этот клуб идет вторым.
В следующем матче турнира «Автодор» 24 января на выезде встретится с французским «Ле-Маном».
Матч
Место и дата
18 января 18:30, Кристалл, Онлайн-трансляция
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