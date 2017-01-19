«Автодор» обыграл «Венецию» в матче Лиги чемпионов

Баскетболисты саратовского «Автодора» переиграли итальянскую «Венецию» в матче группового этапа Лиги чемпионов FIBA.

Встреча группы В, прошедшая в среду в Саратове, завершилась уверенной победой со счетом 102:67 в пользу «Автодора». В составе победителей 22 очка набрал Николас Миннерат.

Таким образом, «Автодор» одержал шестую победу в турнире и вышел на четвертое место в группе В. У «Венеции» в активе по-прежнему восемь викторий. Этот клуб идет вторым.

В следующем матче турнира «Автодор» 24 января на выезде встретится с французским «Ле-Маном».