Милош Теодосич: Поеду в НБА, но когда и в какой клуб – не знаю
Сербский защитник ЦСКА Милош Теодосич признался, что готов к
переезду в Национальную баскетбольную ассоциацию, но не готов быть запасным
игроком.
«Я точно поеду в НБА, но когда, в какой клуб и на каких
условиях - не знаю. Мой контракт с ЦСКА завершается в 2017 году, после этого -
посмотрим. У армейцев, безусловно, будет преимущество в переговорах о новом контракте.
Никаких предложений из НБА мне не поступало, и, откровенно говоря, я даже не
знаю, что за слухи об этом ходили. Мне нравится играть, я не люблю сидеть на
скамейке и не соглашусь на это ни при каком контракте», - приводит слова
Теодосича Mozzart Sport.
В четверг в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги
сыграют ЦСКА и немецкий «Бамберг». Их матч пройдет в Москве и начнется в 20:00
по московскому времени.
В стартовых 17 матчах ЦСКА одержал 13 побед и расположился на первом месте в турнирной таблице. У «Бамберга» было в активе семь викторий при 10 поражениях.
Матч
Место и дата
19 января 20:00, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция