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Милош Теодосич: Поеду в НБА, но когда и в какой клуб – не знаю

Источник:  MozzartsportКомментарии

Сербский защитник ЦСКА Милош Теодосич признался, что готов к переезду в Национальную баскетбольную ассоциацию, но не готов быть запасным игроком.

«Я точно поеду в НБА, но когда, в какой клуб и на каких условиях - не знаю. Мой контракт с ЦСКА завершается в 2017 году, после этого - посмотрим. У армейцев, безусловно, будет преимущество в переговорах о новом контракте. Никаких предложений из НБА мне не поступало, и, откровенно говоря, я даже не знаю, что за слухи об этом ходили. Мне нравится играть, я не люблю сидеть на скамейке и не соглашусь на это ни при каком контракте», - приводит слова Теодосича Mozzart Sport.

В четверг в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги сыграют ЦСКА и немецкий «Бамберг». Их матч пройдет в Москве и начнется в 20:00 по московскому времени.

В стартовых 17 матчах ЦСКА одержал 13 побед и расположился на первом месте в турнирной таблице. У «Бамберга» было в активе семь викторий при 10 поражениях.

Матч

ЦСКА - Бамберг

Место и дата

19 января 20:00, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция

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