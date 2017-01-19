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Димитрис Итудис: «Бамберг» - амбициозная и умная команда

Источник:  ПБК ЦСКАКомментарии

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис перед матчем 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги против немецкого «Бамберга» отметил силу соперника.

«Бамберг» – хорошая, амбициозная, умная команда. Амбиции соперников оправданы, они доказываются хорошей клубной организацией, составом, качеством игроков и всей команды. Их не назовешь средней командой, которая способна справиться – и уже справлялась – с большими европейскими клубами. Но у нас тоже очень хорошая, амбициозная, чемпионская команда, и нам надо подойти к игре очень серьезно, со стопроцентными концентрацией и настроем», - приводит официальный сайт ЦСКА слова Итудиса.

В четверг в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги сыграют ЦСКА и немецкий «Бамберг». Их матч пройдет в Москве и начнется в 20:00 по московскому времени.

В стартовых 17 матчах ЦСКА одержал 13 побед и расположился на первом месте в турнирной таблице. У «Бамберга» было в активе семь викторий при 10 поражениях.

Матч

ЦСКА - Бамберг

Место и дата

19 января 20:00, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция

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