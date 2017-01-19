Димитрис Итудис: «Бамберг» - амбициозная и умная команда
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис перед матчем 18-го тура
регулярного чемпионата Евролиги против немецкого «Бамберга» отметил силу
соперника.
«Бамберг» – хорошая, амбициозная, умная команда. Амбиции
соперников оправданы, они доказываются хорошей клубной организацией, составом,
качеством игроков и всей команды. Их не назовешь средней командой, которая
способна справиться – и уже справлялась – с большими европейскими клубами. Но у
нас тоже очень хорошая, амбициозная, чемпионская команда, и нам надо подойти к
игре очень серьезно, со стопроцентными концентрацией и настроем», - приводит
официальный сайт ЦСКА слова Итудиса.
В четверг в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги
сыграют ЦСКА и немецкий «Бамберг». Их матч пройдет в Москве и начнется в 20:00
по московскому времени.
В стартовых 17 матчах ЦСКА одержал 13 побед и расположился на первом месте в турнирной таблице. У «Бамберга» было в активе семь викторий при 10 поражениях.
Матч
Место и дата
19 января 20:00, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция