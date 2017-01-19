Василий Карасев: Приятно, что «Зенит» обыграл не абы кого, а команду, где играет Стаудмайр

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился впечатлениями от победы над «Хапоэлем» в Еврокубке (101:81).

- Нужная и важная победа с комфортной разницей. Приятно, что обыграли не абы кого, а команду, где играет Стаудмайр и другие сильные баскетболисты. Ключ к сегодняшней победе заключился в командной игре. У «Хапоэля» в команде много звезд, и играют они за счет индивидуальных действий, а наши 30 результативных передач говорят о многом. Также хорошо сыграли в защите. Пусть у нас получалось на все, но, в целом, игроки установку на игру выполнили: хорошо сыграли с Джеррелсом, со Стаудмайром тоже справились, хотя и фолили.

- Очень много фолили на Стаудмайре. Неужели его невозможно остановить без фолов?

- Так мы и играли без фолов… Но, если серьезно, то это была установка. Обычно он бросает штрафные с точностью 50 процентов, хотя сегодня попадал хорошо. Нам было выгоднее, чтобы игроки получали на нем фолы, и он бросал штрафные, нежели чем Джеррелс будет бросать свободные трехочковые. Пусть забивает один игрок, а с остальными справимся.

- Это была одна из лучших игр сезона «Зенита» в атаке?

- По проценту двухочковых бросков, наверное, лучшая, но, в целом, были игры и лучше – против «Химок», например, если брать трехочковые. Все идет от защиты: мы отбивались и могли убежать в атаку. Еще раз повторюсь, что 30 передач много стоят. Мы забили много свободных мячей, и это не считая тех, которые мы промахнулись или где давали пробежку.

- В концовке матча, ведя +20, вы все равно брали тайм-ауты. Вы считаете, что так важно бороться за каждое очко с точки зрения ответной игры?

- В баскетбольном мире, конечно, не принято брать тайм-ауты при +20, но здесь другая ситуация. Нам предстоит игра против них на выезде, и каждое очко может оказаться важным, - приводит слова Карасева официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» в третьем туре топ-16 Еврокубка обыграл израильский «Хапоэль» со счетом 101:81 (25:16, 27:28, 27:18, 22:19). Лучшим по набранным очкам стал Райан Тулсон, у которого 28 очков. Амаре Стаудмайр в составе гостей набрал 22 очка.

После этого матча у петербуржцев и иерусалимской команды по две победы и одному поражению.

Следующую встречу в Еврокубке команды вновь проведут между собой. Матч пройдет 24 января в Израиле.