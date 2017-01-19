Казанское «Динамо» дома проиграло московским одноклубницам

Волейболистки московского «Динамо» обыграли «Динамо» из Казани в выездном матче 13-го тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в среду в Казани, завершилась в пяти партиях со счетом 3:2 (24:26, 25:13, 25:19, 18:25, 15:11) в пользу гостей. Матч продолжался почти два с половиной часа.

Таким образом, московский клуб набрал 31 очко, сохранил за собой второе место в турнирной таблице, но сократил отставание до трех очков от казанской команды.

В матчах следующего тура казанский клуб 21 января в гостях сыграет с «Уралочкой-НТМК», а москвички днем позже примут «Заречье-Одинцово».